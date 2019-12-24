Ибрагимович сегодня подпишет контракт с «Миланом» и заработает 3 млн евро за полгода

Нападающий Златан Ибрагимович возвращается в «Милан». По данным журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, стороны согласовали контракт до июня 2020 года с опцией продления еще на год.