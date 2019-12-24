НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемФорвард «Краснодара» Игнатьев перейдёт в «Рубин»Рамзан Кадыров прокомментировал подготовку к бою с ЕмельяненкоИсточник: глава судейского корпуса Александр Егоров покидает постКовальчук может продолжить карьеру в «Вашингтоне»Дзюба и Халк снова в одной команде. РПЛ опубликовала сборную десятилетияФорвард «Краснодара» Игнатьев перейдёт в «Рубин»Казанский «Рубин» в ближайшем будущем подпишет контракт с нападающим «Краснодара» Иваном Игнатьевым , сообщает инсайдер.рекламаИбрагимович решил вернуться в «Милан»Ибрагимович, который ранее не продлил контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси», дал окончательное согласие на возвращение в миланский клуб, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.Косторная в Красноярске побила мировой рекорд в короткой программеФигуристка Алена Косторная удачно выступила в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. За свой прокат она получила 89,96 балла. Это лучшее достижение в женском фигурном катании.Федор Емельяненко пока не решил, намерен ли он завершить карьеруРоссийский спортсмен, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко пока не решил, намерен ли он завершить карьеру после предстоящих трех боев.МОК не исключил пересмотра дел оправданных российских спортсменовМеждународный олимпийский комитет сообщил, что не исключает любого варианта развития событий относительно дел российских спортсменов, уже выигранных в Спортивном арбитражном суде перед Играми-2018 в Пхенчхане.Хоккеисты молодежной сборной России проиграли стартовый матч в ЧехииМолодежная сборная России уступила в дебютном поединке планетарного первенства хозяевам турнира – сборной Чехии. Хоккеисты проиграли со счетом 3:4.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон0 : 1Манчестер СитиИдёт 1-й таймЧемпионат ТурцииБешикташ4 : 1ГенчлербирлигиЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаАданаспор2 : 0КарагюмрюкЗавершёнВесь футболрекламаТраньков извинился за ошибку в комментарии короткой программы ЧРОлимпийский чемпион Максим Траньков, который комментировал чемпионат России по фигурному катанию на Первом канале вместе с Татьяной Тарасовой, извинился за путаницу вокруг ситуации с коньками у Евгении Медведевой.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Вегас — Аризона Яндекс.Эфир Флорида — Детройт Яндекс.Эфир Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Баффало — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир 02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Клопп: Невозможно побить рекорд Арсенала сезона-2003/04В кампании-2003/04 лондонский Арсенал не потерпел ни одного поражения в АПЛ. Ливерпуль в текущем сезоне пока занимает первую позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги и идет без поражений.реклама