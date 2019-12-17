Логинов о борьбе за общий зачет Кубка мира: «Йоханнес Бо уходит в декрет в январе? Он может себе это позволить»

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свой результат в пасьюте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (2-е место). «Ничего нельзя назвать идеальным, тем более в спорте.