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19-летний Холанд установил рекорд Бундеслиги

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 19-го тура чемпионата Германии против "Кельна" (5:1) и установил рекорд Бундеслиги.19-летний норвежец – единственный игрок за всю историю турнира, которому удалось забить 5 мячей в двух первых матчах в Бундеслиге (в предыдущей встрече с "Аугсбургом" (5:3) Холанд отличился хет-триком).
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Синицина и Кацалапов принесли России первое за 7 лет золото чемпионата Европы в танцах на льду

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина – Никита Кацалапов выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. Эта победа стала для России первой за семь лет в танцах на льду.
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«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в третий раз за сезон и приблизился к выходу в плей-офф

«Ак Барс» в гостях одержал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Кристиан Хенкель вывел казанцев вперед уже на второй минуте, но Джефф Плэтт сравнял счет еще до перерыва.
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