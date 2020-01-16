«ПСЖ» отгрузил «Монако» четыре гола, Головин не доиграл матч. Видео

«Монако» и «ПСЖ» встретились во второй раз за четыре дня. «ПСЖ» без особых проблем разобрался с «Монако» (4:1) в перенесенном матче 15-го тура Лиги 1