Александр Тихонов: «Мне звонили очень серьезные люди. Думаю, Губерниева скоро выгонят»

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что комментатор Дмитрий Губерниев вскоре может прекратить свою работу на телевидении. "Этому идиоту больше нечего ответить! Он дурак дураком!