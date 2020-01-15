Кубок мира. Эстафета. Павлова, Старых, Резцова и Юрлова выступят за Россию

17 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдет женская эстафета. За Россию выступят Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова.