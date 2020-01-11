Хави: «Тренировать „Барселону“ — моя мечта, но я сфокусирован на „Аль-Садде“»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави прокомментировал информацию о переговорах с «Барселоной». «Тренировать «Барселону» — это моя мечта, не скрою. Все знают об этом.