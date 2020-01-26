«Можно было и не выкладывать видео». Слуцкий ответил на шутку Савина

Шесть разных игроков забили за «МЮ» впервые с 1892 года

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» на выезде разнёс «Транмир» со счётом 6:0. Голы в составе «красных дьяволов» на свой счёт записали шесть разных футболистов – Гарри Магуайр, Диогу Далот, Джесси Лингард, Фил Джонс, Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд.