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«Можно было и не выкладывать видео». Слуцкий ответил на шутку Савина

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на новое видео бывшего форварда «Крыльев Советов» и «Арсенала» Евгения Савина в Instagram. К своему посту Савин написал следующее: «Коуч, смиритесь.
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Шесть разных игроков забили за «МЮ» впервые с 1892 года

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» на выезде разнёс «Транмир» со счётом 6:0. Голы в составе «красных дьяволов» на свой счёт записали шесть разных футболистов – Гарри Магуайр, Диогу Далот, Джесси Лингард, Фил Джонс, Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд.
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Белозеров рассказал, сколько биатлонистов поедет на ЧМ

Шесть российских биатлонистов, которые приняли участие в стартах шестого этапа Кубка мира в словенской Поклюке, выступят на чемпионате в итальянской Антерсельве, заявил тренер мужской команды России Сергей Белозеров.
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Женская сборная России выиграла бронзу в эстафете на ЧЕ по шорт-треку

Женская сборная России в составе Екатерины Ефременковой, Екатерины Константиновой, Эмины Малагич и Софьи Просвирновой завоевала бронзовые медали в эстафете на 3000 метров в рамках чемпионата Европы по шорт-треку в венгерском Дебрецене.

Избирком РФС рассмотрит протокол выборов президента РПЛ в пятницу

Пресс-служба РФС сообщила о последних новостях по выборам президента РПЛ. «Вчера вечером РФС получил от РПЛ протокол общего собрания лиги. Аппарат РФС отправит материалы на рассмотрение избиркома.