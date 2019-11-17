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Яндекс.Эфир 02:44:25Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:54:20Баффало — Оттава Яндекс.Эфир 02:50:03Бостон – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:41:23Лос-Анджелес — Вегас Яндекс.Эфир 02:42:15Тампа-Бэй — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:23Эдмонтон — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:20Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:05Миннесота — Каролина Яндекс.Эфир 02:31:40Оттава – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:15Торонто – Бостон Яндекс.Эфир 02:44:50Нью-Джерси – Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:23Вашингтон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:56:01Коламбус – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:30Лос-Анджелес – Детройт Яндекс.Эфир 02:39:50Ванкувер – Даллас Яндекс.Эфир 02:38:20Анахайм Дакс – Сан-Хосе Шаркс Яндекс.Эфир 02:46:00Эдмонтон – Колорадо Яндекс.Эфир 02:43:40Миннесота – Аризона Яндекс.Эфир 02:56:50Тампа-Бэй – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида – Виннипег Яндекс.Эфир 02:51:30Баффало – Каролина Яндекс.Эфир 02:46:16Вегас – Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:10Калгари – Даллас Яндекс.Эфир 02:58:15Филадельфия – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:31:00Нью-Йорк Айлендерс – Торонто Яндекс.Эфир 02:39:00Нью-Джерси – Оттава Яндекс.Эфир 02:38:50Сан-Хосе – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:38:00Лос-Анджелес – Миннесота Яндекс.Эфир 02:37:55Ванкувер – Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:00Анахайм – Детройт Яндекс.Эфир 02:40:05Виннипег – Колорадо Яндекс.Эфир 02:48:30Сент-Луис – Аризона Яндекс.Эфир 02:42:10Нью-Йорк Рейнджерс – Питтсбург Яндекс.Эфир 02:55:00Монреаль – Коламбус Яндекс.Эфир 02:50:30Бостон – Флорида Яндекс.Эфир «Что делает Широков!» Форвард «Авангарда» забил обалденный гол «финтом Кучерова»Во втором периоде матча «Авангард» — «Салават Юлаев» форвард хозяев Сергей Широков забросил красивую шайбу.рекламаМаргарита Пахноцкая: «Письма от WADA с рекомендациями комитета по соответствию еще не получали»Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что организация еще не получала от Всемирного антидопингового агентства (WADA) письмо с рекомендациями комитета по соответствию.