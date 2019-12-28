НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Единоборства
Волейбол
Фигурное катание
Биатлон
Киберспорт
реклама

Медведева еще не решила, будет ли выступать в произвольной программе

Двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2018 Евгения Медведева примет решение, выступать ли в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске, когда приедет к соревнованиям на "Платинум-арену", сообщил РИА Новости генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Англии
Брайтон-энд-Хоув Альбион
1 : 0
Борнмут
Перерыв
Чемпионат Англии
Ньюкасл Юнайтед
 : 
Эвертон
Начало в 10:00
Чемпионат Англии
Саутгемптон
 : 
Кристал Пэлас
Начало в 10:00
Чемпионат Англии
Уотфорд
 : 
Астон Вилла
Начало в 10:00
Еще 3
Чемпионат Турции
Анкарагюджю
0 : 2
Денизлиспор
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Турции
Истанбул
 : 
Касымпаша
Начало в 09:30
Еще 2
Чемпионат Турции. Первая лига
Умраниеспор
1 : 2
ББ Эрзурумспор
Завершён
Чемпионат Турции. Первая лига
Бурсаспор
 : 
Хатайспор
Начало в 08:30
Еще 2
Весь футбол
реклама