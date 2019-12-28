Медведева еще не решила, будет ли выступать в произвольной программе

Двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2018 Евгения Медведева примет решение, выступать ли в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске, когда приедет к соревнованиям на "Платинум-арену", сообщил РИА Новости генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.