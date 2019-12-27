Анна Щербакова: «Рада, что получились прыжки, что смогла отобраться. Были нюансы, которые будем исправлять»

Победительница чемпионата России-2020 Анна Щербакова прокомментировала свое выступление на турнире. «Очень нервничала, потому что была задача отобраться.