НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемАлександр Овечкин пропустит матч звезд НХЛ«Готовь перчатки, Рамзан!»: Александр Емельяненко принял вызов Кадырова на бойФедор Емельяненко попросил болельщиков молиться за него (фото)Сборная России по хоккею проиграла Чехии на молодежном чемпионате мираКХЛ. «Сибирь» по буллитам победила «Куньлунь» и другие матчи дняАлександр Овечкин пропустит матч звезд НХЛКапитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отказался от участия в "матче всех звезд НХЛ". Встреча пройдет 25 января в Сент-Луисе. Болельщики избрали Овечкина капитаном дивизиона Метрополитан.рекламаМедведева снялась с чемпионата России перед произвольной программойФамилии спортсменки не оказалось в старт-списке соревнований. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с чемпионата России.Шикарный финиш лыжниц на «Тур де Ски», в котором судьбу серебра решили миллиметрыОтличная гонка!СМИ узнали условия перехода Игнатьева в «Рубин»Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев в ближайшее время может стать игроком «Рубина».Каменский о матче с Канадой: «Думаю, будет открытый и задорный хоккей, много голов»Олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился ожиданиями от предстоящего матча МЧМ-2020 между молодежными сборными России и Канады.Биатлон. Виктория Сливко назвала цель на сезонРоссийская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о целях на текущий сезон. Сливко заняла второе место в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке» — отборочном турнире, который проходит в Ижевске.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион2 : 0БорнмутЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —ЭвертонНачало в 10:00Чемпионат АнглииСаутгемптон— : —Кристал ПэласНачало в 10:00Чемпионат АнглииУотфорд— : —Астон ВиллаНачало в 10:00Еще 3Чемпионат ТурцииИстанбул2 : 0КасымпашаИдёт 1-й таймЧемпионат ТурцииТрабзонспор1 : 0КайсериспорИдёт 1-й таймЕще 2Чемпионат Турции. Первая лигаБурсаспор1 : 1ХатайспорИдёт 2-й таймЧемпионат Турции. Первая лигаБалыкесирспор0 : 1ОсманлыспорИдёт 2-й таймЕще 2Весь футболреклама