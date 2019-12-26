Каменский о матче с Канадой: «Думаю, будет открытый и задорный хоккей, много голов»

Олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился ожиданиями от предстоящего матча МЧМ-2020 между молодежными сборными России и Канады.