В Мексике голкипер забил гол от своих ворот

В 19-м туре чемпионата Мексики «Гвадалахара» встречалась с «Веракрусом». Гости забили первыми, но во втором тайме хозяева смогли сначала сравнять счёт, а после и выйти вперёд на 88-й минуте.