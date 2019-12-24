Казанский клуб назначил нового главного тренера

Казанский клуб назначил нового главного тренера В четверг казанский «Рубин» объявил о назначении на пост главного тренера известного российского специалиста Леонида Слуцкого, который в последнее время работал за границей с английским «Халл Сити» и голландским «Витессом».