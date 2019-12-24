Суперкомпьютер определил лучшего игрока между Месси и Роналду

Реал намерен вернуть из аренды игрока Реала Сосьедада

Эдегор вернется в Реал следующем летом. Полузащитник Реала Сосьедада Мартин Эдегор вернется в мадридский Реал, об этом сообщает AS.По информации источника, “сливочные“ намерены вернуть игрока следующем летом, несмотря на то, что норвежец был отдан в аренду на два года.Отмечается, что Реал Сосьедад не против такого развития событий, так как у клубов хорошие взаимоотношения.Ранее сообщалось, что Реал не намерен делать приобретения в зимнее трансферное окно.