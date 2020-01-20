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Встреча, которая состоится на «Стэмфорд Бридж», начнется в 23:15 по московскому времени.рекламаФК «Сочи» официально объявил об аренде КокоринаНападающий Александр Кокорин будет выступать за черноморский клуб до конца сезона 2019/2020.Медведев вслед за Хачановым и Рублёвым начал с победы на Australian OpenРоссийский теннисист Даниил Медведев выиграл стартовый матч первого турнира Большого шлема в нынешнем сезоне — Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), проходящего в Мельбурне.Глава Антидопингового агентства США выступил за публичные слушания по делу РУСАДАМОСКВА, 21 января. / Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт считает, что судебные слушания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и санкциях к российскому спорту должны проходить открыто.Овечкин вышел на чистое десятое место в списке лучших снайперов НХЛРоссийский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на десятое место по количеству голов в истории Национальной хоккейной лиги. Общее число очков хоккеиста в НХЛ составило 692.Двукратная олимпийская чемпионка назвала отговорками проблемы российских биатлонистов с лыжамиДвукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о проблемах российских биатлонистов с лыжами. «А вы сами верите, что все беды из-за отсутствия шлифт-машины?ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБорнмут— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 14:30Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Манчестер СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииЭвертон— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Еще 3Кубок Испании1/16 ФиналаРекреативо— : —ОсасунаНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаСарагоса— : —МальоркаНачало в 13:00Еще 1Кубок ИталииЧетвертьфиналНаполи— : —ЛациоНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаКыркларелиспор0 : 0ИстанбулИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаФенербахче— : —КайсериспорНачало в 12:30Весь футболрекламаВ Нижнекамске хоккеист устроил ДТП и скрылся с места аварииКапитан клуба КХЛ "Нефтехимик" Степан Захарчук устроил ДТП в Нижнекамске. Авария попала на камеру видеорегистратора одного из автомобилей.НХЛ. 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Издание провело опрос среди хоккеистов лиги.реклама