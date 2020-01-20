АПЛ. «Челси» дома сыграет с «Арсеналом»

Сегодня, 21 января, в матче 24-го тура АПЛ «Челси» примет на своем поле «Арсенал». Встреча, которая состоится на «Стэмфорд Бридж», начнется в 23:15 по московскому времени.