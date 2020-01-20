Кокорин доиграет сезон в «Сочи»

О прочих условиях аренды не сообщается. Ранее к 28-летнему Кокорину проявлял интерес голландский «Фейеноорд», но руководство «Зенита» сослалось на то, что не собирается сдавать в аренду ключевых футболистов.