Источник: Черышев получит предложение из Китая

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев получит предложение из Китая. Об этом сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV. — Есть один эксклюзив из «Валенсии».