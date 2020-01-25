Двадцать тысяч рублей: Василий Уткин озвучил мизерную зарплату Кокорина в «Зените»

Известный журналист и спортивный блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с Александром Кокориным и его пока не состоявшимся переходом из «Зенита» в ФК «Сочи».