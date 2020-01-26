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Леброн Джеймс обошел Кобе Брайанта в списке лучших снайперов НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на третье место по очкам за карьеру в истории НБА, обойдя в гонке бомбардиров Кобе Брайанта, всю карьеру выступавшего за цвета команды из Лос-Анджелеса.

Сборная России по биатлону установила свой антирекорд по числу гонок без медалей на КМ

Российские биатлонисты установили свой антирекорд по количеству гонок без медалей подряд на этапах Кубка мира. В женском масс-старте на этапе КМ в Поклюке на подиум не смогла попасть ни одна россиянка.
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