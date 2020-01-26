Сборная России по биатлону установила свой антирекорд по числу гонок без медалей на КМ

Российские биатлонисты установили свой антирекорд по количеству гонок без медалей подряд на этапах Кубка мира. В женском масс-старте на этапе КМ в Поклюке на подиум не смогла попасть ни одна россиянка.