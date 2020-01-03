НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемНигериец из «Тамбова» перешёл в киевское «Динамо»Казахстан обыграл Германию во втором матче за право остаться в высшем дивизионе МЧМWADA установило размер ежегодного взноса России — Daily StormМЧМ-2020. Расмус Сандин: Как прокомментировать игру с Россией? Дерьмо!Эмоции и горе сборной Швеции после полуфинала с Россией на МЧМ-2020Нигериец из «Тамбова» перешёл в киевское «Динамо»Выступавший ранее за футбольный клуб «Тамбов» полузащитник Бенито (настоящее имя Олабиран Блессинг Муйива) подписал контракт с 15-кратным чемпионом Украины киевским «Динамо».рекламаРоссийские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мираМолодежная сборная России по хоккею стала первым финалистом чемпионата мира, который проходит в Чехии. В полуфинальном поединке российские хоккеисты нанесли поражение сборной Швеции.Устюгов занял второе место в гонке «Тур де Ски»Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в масс-старте на 15 километров классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.«Монлери» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.9) и ставки на матч Кубка Франции по футболу 5 января 2020 года«Монлери» «Монлери» уже может гордиться своими выступлениями в текущем розыгрыше Кубка Франции. Клуб успешно преодолел первый этап турнира, который называется отборочным.«Манчестер Сити» уверенно вышел в четвёртый раунд Кубка АнглииВ третьем раунде Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл». Первый гол в этом поединке не без помощи рикошета провёл Александр Зинченко.Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»Российский нападающий Илья Ковальчук продолжит свою карьеру в клубе НХЛ «Монреаль Канадиенс». Об этом 3 января сообщается в пресс-службе команды.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЭспаньол0 : 0БарселонаИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииВаленсия1 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе0 : 3РеалЗавершёнЕще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем2 : 1БлэкбернЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБернли4 : 2Питерборо ЮнайтедЗавершёнЕще 18Кубок Франции1/32 ФиналаБур-Перонна0 : 0ЛионИдёт 1-й таймКубок Франции1/32 ФиналаФабрег0 : 2ПарижЗавершёнЕще 15Чемпионат ПортугалииАвеш0 : 1Санта-КлараЗавершёнЕще 3Весь футболрекламаЗадоров отпраздновал победу российской молодежки. Он донимал шведского капитана «Колорадо»Молодежная сборная России вышла в финал МЧМ-2020, обыграв в овертайме Швецию (5:4 ОТ). Защитник «Колорадо» Никита Задоров отпраздновал этот успех команды.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Форвард сборной Швеции Густафссон: «Некоторые голы России были полной лажей»Нападающий молодежной сборной Швеции Дэвид Густафссон высказался после поражения от России (4:5 ОТ) в полуфинале МЧМ. «У нас было много шансов победить в этом матче.реклама«Типичная Россия». Шведы критикуют наших хоккеистов за поведение в полуфиналеЧто сказали игроки и тренер «Тре Крунур» после матча Россия уничтожила шведов по игре.