Хави, скорее всего, возглавит «Барселону» летом. Контракт – на 2 года (As)

«Барселона» хочет назначить главным тренером Хави, который возглавляет катарский «Аль-Садд» и выступал за сине-гранатовых как игрок с 1998 по 2015 год.