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Владелец «Сочи» Ротенберг раскрыл неожиданные детали аренды Кокорина

Ситуация с арендой нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина была прозрачна с самого начала, с футболистом была предварительная устная договоренность, заявил хозяин футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг 23 января в интервью «Р-Спорт».
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«Ак Барс» победил в Екатеринбурге, «Салават Юлаев» выиграл у «Барыса»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» первым из клубов Восточной конференции практически обеспечил себе выход в плей-офф, переиграв в Екатеринбурге «Автомобилист» — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).
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