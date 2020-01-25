Владелец «Сочи» Ротенберг раскрыл неожиданные детали аренды Кокорина

Ситуация с арендой нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина была прозрачна с самого начала, с футболистом была предварительная устная договоренность, заявил хозяин футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг 23 января в интервью «Р-Спорт».