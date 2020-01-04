НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Челси» хочет продать Алонсо и Эмерсона в январеШведский хоккеист назвал голы сборной России в полуфинале МЧМ «лажей»Лыжные гонки «Тур де Ски»: прямая трансляция женского масс-старта в горуСандин о поражении в полуфинале МЧМ: ДерьмоСборная Казахстана разгромила Германию на МЧМ-2020«Челси» хочет продать Алонсо и Эмерсона в январеРуководство лондонского «Челси» до закрытия зимнего трансферного окна хочет продать защитников Маркоса Алонсо и Эмерсона, сообщает Calciomercato.com.рекламаХоккейная классика: сборные России и Канады сыграют в финале МЧМХоккейная классика в финале молодежного чемпионата мира: сборная России сегодня сыграет со сборной Канады, передает телеканал «МИР 24». Россияне накануне в сложнейшем матче сумели обыграть шведов.Легков оценил шансы россиян на победу в общем зачете «Тур де Ски»Победитель «Тур де Ски» 2013 года Александр Легков оценил шансы россиян Александра Большунова и Сергея Устюгова на финальном этапе многодневки этого сезона.Генеральный менеджер «Монреаля»: для Ковальчука это последний шансГенеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Марк Бержевен прокомментировал заключение контракта с действующим олимпийским чемпионом Ильей Ковальчуком.WADA определило размер взноса для России в 2020 годуWADA озвучило сумму, которую России необходимо внести в бюджет агентства в 2020 году. Опубликованная документация указывает, размер платежа составляет 1 миллион 15 тысяч 977 долларов США.Падение колосса: шведские фанаты повалили статую ИбрагимовичаФанаты шведского футбольного клуба "Мальме" продолжают вымещать злость на статуе Златана Ибрагимовича, который ранее защищал цвета команды и сборной Швеции.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада0 : 0МальоркаИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад— : —ВильярреалНачало в 08:00Чемпионат ИспанииАлавес— : —БетисНачало в 10:00Еще 1Чемпионат ИталииБрешиа— : —ЛациоНачало в 06:30Чемпионат ИталииСПАЛ— : —ВеронаНачало в 09:00Еще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКуинз Парк Рейнджерс— : —СуонсиНачало в 09:01Кубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион— : —Нортгемптон ТаунНачало в 09:01Еще 9Кубок Франции1/32 ФиналаРеймс Сент-Анн— : —МонпельеНачало в 08:15Еще 12Весь футболреклама3:02Врач заявил, что Шумахер уже не тот, каким мы его помнимПеренесший шесть лет назад тяжелую травму семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер мало напоминает себя прежнего. Так состояние здоровье спортсмена описал нейрохирург Никола Аччарри.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Болельщики сборной Канады во время полуфинала с финнами скандировали: «Мы хотим Россию»Во время полуфинала молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии (5:0) болельщики сборной Канады скандировали: «Мы хотим Россию», — сообщает журналист Марк Мастерс.реклама