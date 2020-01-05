«Мой второй гол дал нам преимущество». Форвард Казахстана о матче с Германией на МЧМ по хоккею

Форвард сборной Казахстана Станислав Александров прокомментировал второй матч против Германии за право сохранения прописки в Топ-дивизионе молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает Prosports.kz со ссылкой на IIHF.