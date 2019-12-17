Плющенко заявил, что Тутберидзе не воспитывает фигуристов с нуля

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что команда Этери Тутберидзе занимается работой с уже готовыми спортсменами, а не воспитывает детей с нуля.