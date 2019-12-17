Русские биатлонистки прервали медальную серию в Хохфильцене. Но Воронина отыграла 24 позиции

Две бронзы и два серебра сборной России логично ведут мысли к тому, что в Хохфильцене не хватает только двух побед. Но в нашем случае будет достаточно и одной.