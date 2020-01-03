Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею в Чехии

Россия встретится с сильным соперником — Швецией. Стали известны участники одной второй финала молодежного первенства мира по хоккею, который проходит в чешской Остраве. Оба матча пройдут 4 января.