Агент Вальверде: «Эрнесто ждет, пока его уволят. Не лучший момент для любого тренера»

Иньяки Ибаньес, агент пока еще главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде, высказался о ситуации с контрактом специалиста. «Эрнесто ждет, пока его уволят.