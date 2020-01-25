Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Россиянин Александр Большунов стал победителем в скитатлоне на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе. Спортсмен преодолел 30 км за 1 час 13 минут 40,5 секунды.