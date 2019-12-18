Дороги обратно в спорт нет? Уход Загитовой накалил обстановку в российском фигурном катании до предела

Недавно между великими фигуристами и тренерами разгорелся скандал. А все из-за Алины Загитовой, которая сказала, что возьмет паузу в своей карьере.