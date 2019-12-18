НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемУргант в эфире Первого канала прочитал хокку про Дзюбу«Каролина» победила «Виннипег» в матче НХЛВАДА открыло 15 новых дел после перепроверки допинг-проб Московской лабораторииСебастьян Самуэльссон: «Россия в трех словах? Медведи, успешная и большая»Ильей Ковальчуком интересуется четыре клуба североамериканской лигиУргант в эфире Первого канала прочитал хокку про ДзюбуРоссийский телеведущий Иван Ургант прочитал хокку про нападающего петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбу. «Трава тянется к небу, Дзюба бежит по ней.реклама«Питтсбург» обыграл «Калгари», Малкин набрал два очкаМатчем между "Калгари Флэймз" и "Питтсбург Пингвинз" продолжился игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.«Ливерпуль» разгромно уступил «Астон Вилле» и покинул Кубок английской лиги"Ливерпуль" проиграл "Астон Вилле" в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги и покинул турнир. Встреча прошла в Бирмингеме и завершилась с разгромным счетом 5:0 в пользу местной команды.Тарасова – на вопрос о заявлении команды Тутберидзе: «Идите все к чертовой матери вместе взятые»Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в резкой форме отказалась комментировать обращение тренерской команды Этери Тутберидзе в свой адрес.Сегодня «Барселона» и «Реал» проведут матч в КаталонииСегодня в каталонской Барселоне, одноименный клуб будет противостоять мадридскому «Реалу». Полицейские всерьез опасались за здоровье футболистов, в городе продолжаются митинги и протесты.Стала известна зарплата Семака по новому контракту с «Зенитом»"Зенит" намерен продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком до 2021 года. Как информирует "СЭ", договор еще не подписан.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииБарселона— : —РеалНачало в 14:00Чемпионат ГерманииБайер— : —ГертаНачало в 12:30Чемпионат ГерманииФрайбург— : —БаварияНачало в 14:30Чемпионат ГерманииАйнтрахт— : —КельнНачало в 14:30Еще 2Чемпионат ИталииСампдория— : —ЮвентусНачало в 12:55Чемпионат ИталииБрешиа— : —СассуолоНачало в 14:45Кубок Испании1/64 ФиналаСан-Себастиан-де-лос-Рейес— : —КордобаНачало в 11:30Кубок Испании1/64 ФиналаТолоса— : —ВальядолидНачало в 12:00Еще 10Весь футболрекламаЗабит Магомедшарипов намекнул на следующий бойЧетвертый номер рейтинга полулегковесов UFC, Забит Магомедшарипов, намекнул на то, что в ближайшее время будет анонсирован его следующий бой. «Скоро… #UFC», - написал российский боец в Инстаграм.НХЛ. Записи матчейНью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:15Даллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:35:00Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир 02:46:00Коламбус — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:25Флорида — Оттава Яндекс.Эфир 02:48:30Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:46:50Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:00Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир 02:32:15Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:05Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир СМИ сообщили имена планирующих покинуть «Зенит» игроковПо окончании текущего сезона несколько футболистов петербургского "Зенита" планируют покинуть клуб, сообщает "Спорт день за днем".реклама«Загитова кричала: «Вау!» Навка рассказала об эмоциях фигуристки от парного катания в ее шоуВ понедельник, 16 декабря, Алина Загитова и Татьяна Навка стали гостями развлекательного шоу на Первом канале «Вечерний Ургант».Дороги обратно в спорт нет? Уход Загитовой накалил обстановку в российском фигурном катании до пределаНедавно между великими фигуристами и тренерами разгорелся скандал. А все из-за Алины Загитовой, которая сказала, что возьмет паузу в своей карьере.