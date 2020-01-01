Футболисты «Реала» взяли на Суперкубок Испании клюшку для гольфа

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл пропускает Суперкубок Испании из-за респираторной инфекции.Однако его мадридские одноклубники взяли с собой клюшку для гольфа в качестве шутки над валлийским футболистом.Напомним, что Бэйл является страстным поклонником гольфа и сам в него играет, не забывая посещать различные турниры.