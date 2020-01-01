Футболисты «Реала» взяли на Суперкубок Испании клюшку для гольфа

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемФутболисты «Реала» взяли на Суперкубок Испании клюшку для гольфа«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и оторвался от второго места на 16 очковМОК планирует пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CASСулейманов нокаутировал китайца локтем с разворота (Видео)Дакар-2020. Экипаж Вязович занял 3-е место на шестом этапеФутболисты «Реала» взяли на Суперкубок Испании клюшку для гольфаПолузащитник "Реала" Гарет Бэйл пропускает Суперкубок Испании из-за респираторной инфекции.Однако его мадридские одноклубники взяли с собой клюшку для гольфа в качестве шутки над валлийским футболистом.Напомним, что Бэйл является страстным поклонником гольфа и сам в него играет, не забывая посещать различные турниры.реклама«Ливерпуль» установил рекорд топ-5 лиг Европы, выиграв 20 стартовых матчей чемпионата из 21«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (1:0) в 22-м туре чемпионата Англии. «Ливерпуль» стал первой командой в истории топ-5 лиг Европы, которой удалось выиграть 20 из 21 стартового матча чемпионата.Дебютный гол Ибрагимовича после возвращения помог «Милану» обыграть «Кальяри» в Серии A«Милан» одолел «Кальяри» в матче чемпионата Италии. Поединок 19-го тура состоялся в Кальяри на «Сардиния Арене» и завершилась победой гостей 2:0. Первая половина встречи прошла без забитых мячей.Хави: «Тренировать „Барселону“ — моя мечта, но я сфокусирован на „Аль-Садде“»Главный тренер «Аль-Садда» Хави прокомментировал информацию о переговорах с «Барселоной». «Тренировать «Барселону» — это моя мечта, не скрою. Все знают об этом.Величественный победный полет женской сборной Норвегии в ОберхофеНорвежки не заметили конкурентов.Андрей Рублёв стал первым финалистом турнира в Дохе23-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв, обыграл серба Миомира Кечмановича, занимающего 62-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/3, 6/1 в полуфинале турнира в Дохе.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас1 : 1АрсеналЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииЧелси3 : 0БернлиЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииИнтер1 : 0АталантаИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииКальяри0 : 2МиланЗавершёнЕще 1Чемпионат ФранцииМетц1 : 0СтрасбурИдёт 2-й таймЧемпионат ФранцииБордо1 : 2ЛионЗавершёнЕще 4Кубок Испании1/32 ФиналаТамарасейте0 : 1ГранадаПерерывЕще 19Весь футболрекламаДмитрий Тарасов отправился на тренировочный сбор с «Рубином»Дмитрий Тарасов проведёт зимние сборы с казанским футбольным клубом «Рубин».НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир СМИ обнародовали гонорары Макгрегора и СерронеСтали известны гонорары Конора Макгрегора и Дональда Серроне за главный бой турнира UFC 246.реклама