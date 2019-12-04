Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Эвертон» покажут онлайн

4 декабря на «Энфилде» пройдет первое мерсисайдское дерби сезона Английской премьер-лиги (АПЛ)-2019/2020: «Ливерпуль» примет «Эвертон» в 15-м туре. Начало матча — в 23:15 по московскому времени.