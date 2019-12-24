Успех на поле. Как тренеры АПЛ играли в футбол?

Прописная истина гласит: чтобы быть тренером, не обязательно быть игроком, и уж тем более отличным игроком. Однако есть определенные идеи, которые наставники могут перенять из своей игровой карьеры.