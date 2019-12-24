Спортсмены из Удмуртии не попали в топ-3 спринта «Ижевской винтовки»

Первый день Всероссийских соревнований по биатлону Ижевская винтовка , стартовавших сегодня на Республиканском спортивно-стрелковом комплексе им. Демидова, завершился мужской спринтерской гонкой на 10 км. Лучший результат в этой гонке, ровно как и год назад, показал петербуржец Алексей Слепов.