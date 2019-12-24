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«Ливерпуль» разгромил «Лестер», забив трижды за семь минут, Фирмино оформил дубль. Мерсисайдцы лидируют с отрывом в 13 очков

Лидер АПЛ «Ливерпуль» нарастил отрыв от ближайшего преследователя в лице «Лестера» до 13 очков. В очном поединке мерсисайдцы забили в ворота соперника четыре мяча.

Спортсмены из Удмуртии не попали в топ-3 спринта «Ижевской винтовки»

Первый день Всероссийских соревнований по биатлону Ижевская винтовка , стартовавших сегодня на Республиканском спортивно-стрелковом комплексе им. Демидова, завершился мужской спринтерской гонкой на 10 км. Лучший результат в этой гонке, ровно как и год назад, показал петербуржец Алексей Слепов.
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Весь футбол
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«Могут быть великими». Тарасова восхитилась спортивной парой на чемпионате России

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала короткую программу в исполнении Владимира Морозова и Евгении Тарасовой в соревновании спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

НХЛ. Записи матчей

02:36:10
Ванкувер — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:47:15
Вегас — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:34:46
Лос-Анджелес — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:39:31
Чикаго — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:44:33
Виннипег — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:37:31
Нэшвилл — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:15
Оттава — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:32
Тампа-Бэй — Флорида
Яндекс.Эфир
02:44:11
Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:47:35
Бостон — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:33:37
Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019
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02:35:12
Миннесота — Калгари
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02:42:33
Торонто — Каролина
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Ян Еник: «Мы с русскими ненавидим друг друга. Не удивило, что игра была жесткой»

Нападающий сборной Чехии Ян Еник высказался после победы над Россией (4:3) в стартовом матче МЧМ-2020. «У нас были подготовлены отчеты по сборной России. Конечно, в них была и информация по вратарям.
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Жена Шумахера: «Большие дела начинаются с маленьких шагов»

Оптимистическое заявление, которое не лишает надежд на скорейшее выздоровлении семикратного чемпиона Формулы 1.Жена легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера Коринна выступила с очень неожиданным заявлением.

Команда Путина вновь победила в хоккейном матче на Красной площади

Матч любительской Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади завершился поздно вечером в среду со счетом 8:5 в пользу команды, за которую выступал президент РФ Владимир Путин, больше половины шайб со стороны победителей забросил глава государства.