На международном турнире в Турции случилась массовая драка с участием украинского борца

В полуфинальной встрече турнира по вольной борьбе в Турции между украинцем Хасаном Закариевым и грузином Зурабом Эрбоцанашвили случилась драка. В потасовку вступили и тренеры спортсменов.