Российские биатлонисты упустили медали в смешанной эстафете на Кубке мира

Российская сборная финишировала на четвертом месте в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Первое место заняли спортсмены из Франции.