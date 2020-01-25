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Гризманн и Месси — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Валенсией». Черышев не сыграет из-за травмы

Каталонская «Барселона» и «Валенсия» объявили стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата Испании. Напомним, российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев не сыграет в матче.

Семак после поражения от «Зальцбурга» скептически высказался об Исламхане

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак скептически высказался о возможностях футболиста сборной Казахстана Бауыржана Исламхана после поражения сине-бело-голубых от австрийского «Зальцбурга» на сборе в Катаре.
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Горячкина — о поражении в матче за звание чемпионки мира: хороший урок и горький опыт

Российская шахматистка Александра Горячкина прокомментировала поражение в матче за мировую шахматную корону с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Решающая встреча прошла во Владивостоке.
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