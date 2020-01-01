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Рублев о победной серии: «Сейчас просто так вышло. В будущем у меня будет еще много поражений»

Россиянин Андрей Рублев, выигравший 14 матчей подряд, ответил на вопросы о секретах своего успеха и мотивации от других молодых игроков. – В общем-то и нет никакого секрета. Мне немного повезло.

Наталья Гербулова: «Надеюсь, все получится, и я смогу вернуться на чемпионат Европы»

Представляющая Красноярский край биатлонистка Наталья Гербулова оценила свое выступление в первом спринте на шестом этапе Кубка России в Ижевске. — Я впервые в этом году стрельнула два нуля.
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«Кубок Чак-чака» остается в Казани: хоккейное чудо сотворили игроки «Ак барса» в «Зелёном дерби»

Хоккейное чудо сотворили игроки «Ак барса» в «Зелёном дерби». Выиграв решающий буллит вратарь «Салавата Юлаева» и вся команда начала праздновать победу, но не тут то было…
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