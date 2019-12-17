НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемЦСКА не стал выкупать Лукаса Сантоса у «Васко да Гама» за 4,8 млн евро«Эспаньол» — ЦСКА: стали известны стартовые составы на матч Лиги ЕвропыСкобрев: «WADA вместо помощи прививает ненависть к России. Возможно, это объединит нас»Биатлон. Латыпов стартует 9-м, Логинов — 20-м в спринте на этапе Кубка мира в ХохфильценеВпервые с 2011 года в плей-офф Лиги чемпионов будет три клуба из ИталииЦСКА не стал выкупать Лукаса Сантоса у «Васко да Гама» за 4,8 млн евроПолузащитник Лукас Сантос покинул ЦСКА, за который выступал на правах аренды, и вернулся в «Васко да Гама», сообщили в Бразилии.рекламаХет-трик Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Сан-Хосе»Матчем между "Сан-Хосе Шаркс" и "Нью-Йорк Рейнджерс" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.Российские клубы не сыграют в еврокубках весной впервые за 18 лет"Краснодар" в последнем матче группового этапа Лиги Европы проиграл испанскому "Хетафе" (0:3).Ровно в полночь смотрите матч по хоккею между сборными России и Швеции на Кубок Первого каналаКирилл Клейменов Время большого хоккея. Кубок Первого канала. Сегодня — старт.Виктор Гончаренко — о мате: «Полстадиона уходит с трибун, а оператор бегает за мной»Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свою трехматчевую дисквалификацию за оскорбительные высказывания в адрес судей после игры чемпионата России с «Краснодаром» (1:1). — Каково ваше отношение к дисквалификации в чемпионате России?«Динамо» Киев – «Лугано». 12.12.2019. Где смотреть матч онлайнВ четверг, 12 декабря, в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» примет швейцарский «Лугано».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАлавес— : —ЛеганесНачало в 15:00Чемпионат ГерманииХоффенхайм— : —АугсбургНачало в 14:30Чемпионат ФранцииЛилль— : —МонпельеНачало в 14:45Чемпионат ТурцииАланьяспор— : —АнтальяспорНачало в 12:30Весь футболрекламаСтали известны все участники плей-офф Лиги ЕвропыПо итогам последнего тура группового этапа Лиги Европы стали известны все участники 1/16 финала. В плей-офф сыграют следующие команды:НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Флорида — Бостон Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:36Колорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир ВАДА просит рубля. Уходящий в отставку Крэйг Риди приоткрыл мотивы борцов за чистоту спортаЗа те несколько дней, что прошли с момента оглашения вердикта исполкома ВАДА, тема отстранения российских спортсменов не потеряла актуальности.реклама«Это безумие. В Лиллехаммере Устюгов был счастлив, теперь это уже не тот Сергей». Крамер — о решении ВАДАТренер сборной России Маркус Крамер считает, что решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) негативно отразится на невиновных спортсменах.Nix: «ЧМ в Сеуле – полная #####. 8 часов я смотрю на зависший экран. Мы второй день не едим»Игрок сборной России Александр «Nix» Левин раскритиковал организаторов Esports World Championship. «Турик – полная #####.