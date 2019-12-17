Виктор Гончаренко — о мате: «Полстадиона уходит с трибун, а оператор бегает за мной»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал свою трехматчевую дисквалификацию за оскорбительные высказывания в адрес судей после игры чемпионата России с «Краснодаром» (1:1). — Каково ваше отношение к дисквалификации в чемпионате России?