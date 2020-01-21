UKAD опубликовало заявление 2017 года вместо комментариев по скандалу с пробами Мо Фары

Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) вместо комментариев о невыдаче ВАДА проб бегуна Мо Фара для расследования по делу его бывшего тренера Альберто Салазара опубликовало на официальном сайте своё заявление от 4 марта 2017 года.