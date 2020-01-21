Нацеливаемся на три золота — впервые за 10 лет. Как выступит Россия на чемпионате Европы?

В среду в австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Ученицы Тутберидзе и наши парники на этом турнире претендуют на весь подиум.