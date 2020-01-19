Легкоатлет Шубенков отреагировал на отказ Британии передавать пробы Фараха

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков отреагировал на информацию о том, что Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) не намерено отдавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы олимпийского чемпиона в марафоне Мо Фараха.