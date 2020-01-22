«Крылья Советов» разгромили «Спартак» из Юрмалы

Футболисты самарских «Крыльев Советов» добились убедительной победы над «Спартаком» из Юрмалы в контрольной встрече. Матч, прошедший во вторник в Турции, завершился со счетом 4:1 в пользу волжан.