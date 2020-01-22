«Крылья Советов» не хотят потерять Александра Соболева

Представитель Джано не подтвердил, но и не опроверг информацию о расторжении контракта игрока со «Спартаком»

Теймураз Лепсая, представитель 27-летнего грузинского полузащитника Джано Ананидзе не подтвердил, но и не опроверг информацию о расторжении контракта игрока со «Спартаком».