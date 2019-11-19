Радимов - об украинском форварде Яремчуке, желающем сыграть с Россией в финале Евро: Как это чудо хоть выглядит?

Вчера после ничьей сборной Украины в интервью нападающий сборной Украины Роман Яремчук сказал, что хотел бы своей команде на Евро-2020 такую группу, которую она пройдет и Россию в финале.