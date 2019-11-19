НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Единоборства
Волейбол
Фигурное катание
Киберспорт
реклама
Рекомендуем
реклама

Радимов - об украинском форварде Яремчуке, желающем сыграть с Россией в финале Евро: Как это чудо хоть выглядит?

Вчера после ничьей сборной Украины в интервью нападающий сборной Украины Роман Яремчук сказал, что хотел бы своей команде на Евро-2020 такую группу, которую она пройдет и Россию в финале.
Футбол
Хоккей
Вчера
Сегодня
Завтра
Квалификация Евро-2020
Групповой этап
Нидерланды
 : 
Эстония
Начало в 14:45
Квалификация Евро-2020
Групповой этап
Германия
 : 
Северная Ирландия
Начало в 14:45
Квалификация Евро-2020
Групповой этап
Уэльс
 : 
Венгрия
Начало в 14:45
Еще 7
Кубок Англии
1/128 Финала
Эксетер Сити
 : 
Кембридж Юнайтед
Начало в 14:45
Кубок Англии
1/128 Финала
Истлей
 : 
Стаурбридж
Начало в 14:45
Еще 8
Кубок Франции
1/128 Финала
Бургуан Жальё
 : 
Вильфранш
Начало в 14:00
Кубок Франции
1/128 Финала
Тулуза Родео
 : 
Коломьер
Начало в 14:00
Товарищеские матчи
Хорватия
2 : 1
Грузия
Идёт 2-й тайм
Весь футбол
реклама

НХЛ. Записи матчей

Сан-Хосе – Эдмонтон
Яндекс.Эфир
Вегас – Торонто
Яндекс.Эфир
Калгари – Колорадо
Яндекс.Эфир
Даллас – Ванкувер
Яндекс.Эфир
Чикаго – Каролина
Яндекс.Эфир
Нэшвилл – Виннипег
Яндекс.Эфир
Сент-Луис – Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
Детройт – Оттава
Яндекс.Эфир
Нью-Джерси – Бостон
Яндекс.Эфир
Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Баффало – Миннесота
Яндекс.Эфир
Флорида – Филадельфия
Яндекс.Эфир
Коламбус – Монреаль
Яндекс.Эфир
02:30:20
Аризона – Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:50:45
Вашингтон – Анахайм
Яндекс.Эфир
02:38:20
Чикаго – Баффало
Яндекс.Эфир
02:53:00
Вегас – Калгари
Яндекс.Эфир
02:42:13
Сан-Хосе — Детройт
Яндекс.Эфир
02:44:13
Ванкувер — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:33:58
Нэшвилл — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:38:08
НХЛ. Сент-Луис — Анахайм. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20.
Яндекс.Эфир
02:45:20
Питтсбург — Торонто
Яндекс.Эфир
02:46:20
Филадельфия — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
03:11:00
НХЛ. Монреаль — Нью-Джерси. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20.
Яндекс.Эфир
02:44:25
Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:54:20
Баффало — Оттава
Яндекс.Эфир
02:50:03
Бостон – Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:41:23
Лос-Анджелес — Вегас
Яндекс.Эфир
02:42:15
Тампа-Бэй — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:45:23
Эдмонтон — Даллас
Яндекс.Эфир
02:41:20
Аризона — Калгари
Яндекс.Эфир
02:47:05
Миннесота — Каролина
Яндекс.Эфир
02:31:40
Оттава – Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:53:15
Торонто – Бостон
Яндекс.Эфир
02:44:50
Нью-Джерси – Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:41:23
Вашингтон – Монреаль
Яндекс.Эфир
02:56:01
Коламбус – Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:42:30
Лос-Анджелес – Детройт
Яндекс.Эфир
02:39:50
Ванкувер – Даллас
Яндекс.Эфир
02:38:20
Анахайм Дакс – Сан-Хосе Шаркс
Яндекс.Эфир
02:46:00
Эдмонтон – Колорадо
Яндекс.Эфир
02:43:40
Миннесота – Аризона
Яндекс.Эфир
02:56:50
Тампа-Бэй – Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:33:00
Флорида – Виннипег
Яндекс.Эфир
02:51:30
Баффало – Каролина
Яндекс.Эфир
02:46:16
Вегас – Чикаго
Яндекс.Эфир
02:36:10
Калгари – Даллас
Яндекс.Эфир
02:58:15
Филадельфия – Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:31:00
Нью-Йорк Айлендерс – Торонто
Яндекс.Эфир
02:39:00
Нью-Джерси – Оттава
Яндекс.Эфир
02:38:50
Сан-Хосе – Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:38:00
Лос-Анджелес – Миннесота
Яндекс.Эфир
02:37:55
Ванкувер – Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:53:00
Анахайм – Детройт
Яндекс.Эфир
02:40:05
Виннипег – Колорадо
Яндекс.Эфир
02:48:30
Сент-Луис – Аризона
Яндекс.Эфир
02:42:10
Нью-Йорк Рейнджерс – Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:55:00
Монреаль – Коламбус
Яндекс.Эфир
02:50:30
Бостон – Флорида
Яндекс.Эфир
реклама