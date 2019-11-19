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Он сыграет за Россию впервые за 8 летВратарь Антон Шунин выйдет в стартовом составе сборной России на заключительный матч отбора Евро-2020 против Сан-Марино, сообщает журналист Василий Конов.Радимов - об украинском форварде Яремчуке, желающем сыграть с Россией в финале Евро: Как это чудо хоть выглядит?Вчера после ничьей сборной Украины в интервью нападающий сборной Украины Роман Яремчук сказал, что хотел бы своей команде на Евро-2020 такую группу, которую она пройдет и Россию в финале.Классический биатлон оказался под угрозой исчезновения из-за инициатив ЕКЕвропейская комиссия рассматривает вопрос о полном запрете на использование свинца в спорте на открытом воздухе, ссылаясь на то, что он наносит вред экологии.ФутболХоккейВчераСегодняЗавтраКвалификация Евро-2020Групповой этапНидерланды— : —ЭстонияНачало в 14:45Квалификация Евро-2020Групповой этапГермания— : —Северная ИрландияНачало в 14:45Квалификация Евро-2020Групповой этапУэльс— : —ВенгрияНачало в 14:45Еще 7Кубок Англии1/128 ФиналаЭксетер Сити— : —Кембридж ЮнайтедНачало в 14:45Кубок Англии1/128 ФиналаИстлей— : —СтаурбриджНачало в 14:45Еще 8Кубок Франции1/128 ФиналаБургуан Жальё— : —ВильфраншНачало в 14:00Кубок Франции1/128 ФиналаТулуза Родео— : —КоломьерНачало в 14:00Товарищеские матчиХорватия2 : 1ГрузияИдёт 2-й таймВесь футболрекламаЭкс-арбитр ФИФА: Дзюбу куда-то приглашают? 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Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Торонто Яндекс.Эфир 02:46:20Филадельфия — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 03:11:00НХЛ. Монреаль — Нью-Джерси. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20. Яндекс.Эфир 02:44:25Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:54:20Баффало — Оттава Яндекс.Эфир 02:50:03Бостон – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:41:23Лос-Анджелес — Вегас Яндекс.Эфир 02:42:15Тампа-Бэй — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:23Эдмонтон — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:20Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:05Миннесота — Каролина Яндекс.Эфир 02:31:40Оттава – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:15Торонто – Бостон Яндекс.Эфир 02:44:50Нью-Джерси – Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:23Вашингтон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:56:01Коламбус – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:30Лос-Анджелес – Детройт Яндекс.Эфир 02:39:50Ванкувер – Даллас Яндекс.Эфир 02:38:20Анахайм Дакс – Сан-Хосе Шаркс Яндекс.Эфир 02:46:00Эдмонтон – Колорадо Яндекс.Эфир 02:43:40Миннесота – Аризона Яндекс.Эфир 02:56:50Тампа-Бэй – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида – Виннипег Яндекс.Эфир 02:51:30Баффало – Каролина Яндекс.Эфир 02:46:16Вегас – Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:10Калгари – Даллас Яндекс.Эфир 02:58:15Филадельфия – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:31:00Нью-Йорк Айлендерс – Торонто Яндекс.Эфир 02:39:00Нью-Джерси – Оттава Яндекс.Эфир 02:38:50Сан-Хосе – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:38:00Лос-Анджелес – Миннесота Яндекс.Эфир 02:37:55Ванкувер – Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:00Анахайм – Детройт Яндекс.Эфир 02:40:05Виннипег – Колорадо Яндекс.Эфир 02:48:30Сент-Луис – Аризона Яндекс.Эфир 02:42:10Нью-Йорк Рейнджерс – Питтсбург Яндекс.Эфир 02:55:00Монреаль – Коламбус Яндекс.Эфир 02:50:30Бостон – Флорида Яндекс.Эфир «Ничего святого»: Федор Емельяненко о словах Макгрегора о дагестанцахПо словам бойца ММА, он весьма отрицательно относится к трэш-току в целом.2:20рекламаГол Месси спас сборную Аргентины от поражения в матче с УругваемТоварищеский матч сборных Аргентины и Уругвая завершился вничью 2:2. По голу в этой игре забили Лионель Месси и Серхио Агуэро. У сборной Уругвая это сделали Эдинсон Кавани и Луис Суарес.Выступавшая в хиджабе боец ММА умерла после турнираДУШАНБЕ, 19 ноя — Sputnik. Британская спортсменка иранского происхождения Саида Алетаха скончалась из-за травм, полученных на любительском турнире по смешанным единоборствам, сообщает BBC.