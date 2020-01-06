Букмекеры оценили шансы Роналду сменить «Ювентус» на другой клуб

Криштиану Роналду должен быть первым во всем. Такой уж психотип. Однако, португальцу уже 34 года и хоть он и заявляет, что готов играть до 40 лет, возраст берет постепенно свое.