Сборная России проиграла команде Сербии в полуфинале ATP Cup

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) проиграл представителю Сербии Новаку Джоковичу со счетом 1:6, 7:5, 4:6. Встреча продолжалась два часа 49 минут, за это время россиянин шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 11, а у Джоковича, занимающего вторую строчку в рейтинге ATP, четыре эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейков из 11.