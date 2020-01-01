Тренерский штаб сборной РФ не стал включать биатлониста Логинова в заявку на эстафету

Российский биатлонист Александр Логинов не вошел в состав мужской команды, которой предстоит выступить в эстафете в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе.