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НХЛ. Записи матчей

02:40:36
Колорадо — Калгари
Яндекс.Эфир
02:41:34
Оттава — Бостон
Яндекс.Эфир
02:34:46
Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:46:23
Вашингтон — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:35:10
Эдмонтон — Баффало
Яндекс.Эфир
02:44:58
Чикаго — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:20
Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:29:25
Флорида — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:41:45
Виннипег — Анахайм
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02:41:21
Калгари — Лос-Анджелес
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02:32:49
Даллас — Нью-Йорк Айлендерс
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02:41:05
Нэшвилл — Нью-Джерси
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02:21:45
Бостон — Колорадо
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02:39:00
Каролина — Миннесота
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02:40:05
Детройт — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:38:50
Тампа-Бэй — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:41:00
Сент-Луис — Торонто
Яндекс.Эфир
02:35:05
Флорида — Коламбус
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02:49:30
Ванкувер — Баффало
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02:44:30
Филадельфия — Оттава
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02:47:02
Анахайм — Вашингтон
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02:36:52
Эдмонтон — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:46:20
Нью-Джерси — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:36:30
Питтсбург — Аризона
Яндекс.Эфир
02:32:12
Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:41:36
Калгари — Баффало
Яндекс.Эфир
02:47:19
Даллас — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:36:37
Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:39:11
Бостон — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:59
Нью-Йорк Айлендерс — Вегас
Яндекс.Эфир
02:39:11
Филадельфия — Аризона
Яндекс.Эфир
02:53:42
Каролина — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:46:46
Монреаль — Колорадо
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02:33:44
Тампа-Бэй — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:38:28
Лос-Анджелес — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:40:48
Эдмонтон — Оттава
Яндекс.Эфир
02:35:09
Питтсбург — Сент-Луис
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02:38:36
Торонто — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:27:00
Сан-Хосе — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:51:00
Ванкувер — Оттава
Яндекс.Эфир
02:46:19
Виннипег — Даллас
Яндекс.Эфир
02:51:12
Нэшвилл — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:27:09
Филадельфия — Торонто
Яндекс.Эфир
02:40:10
Нью-Джерси — Вегас
Яндекс.Эфир
02:59:45
Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:34:32
Флорида — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:30:09
Коламбус — Аризона
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02:37:44
Бостон — Каролина
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Экс-глава ВАДА назвал пустой тратой времени планы России подать иск в CAS

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд считает «пустой тратой времени и денег» планы российской стороны опротестовать решение исполкома ВАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).